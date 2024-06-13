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Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Три дрона перехватили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.

Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.