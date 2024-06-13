Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Три дрона перехватили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.
Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.