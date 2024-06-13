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В Хабаровске задержали двух бизнесменов, занимавшихся незаконной миграцией

Двух хабаровских бизнесменов задержали правоохранители по подозрению в организации нелегальной миграции. Предполагается, что они помогли остаться в России более чем тысяче иностранцев.

Источник: РИА "Новости"

«С 2020 года они занимались незаконной легализацией мигрантов», — сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Пока подозреваемым вменяют легализацию 26 граждан Киргизии. Но, по оперативным данным, к ним обращались больше тысячи человек, среди которых также узбеки и таджики. Они нуждались в документах для продления патента на два года, а киргизам были нужны договоры для продления пребывания в стране. Для всех «клиентов» оформляли регистрацию по месту пребывания.

В отношении бизнесменов возбудили уголовное дело о незаконной миграции (статья 322.1 УК РФ). У них дома и в офисах провели обыски.