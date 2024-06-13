В Хабаровске задержали двух бизнесменов, занимавшихся незаконной миграцией

Пока подозреваемым вменяют легализацию 26 граждан Киргизии. Но, по оперативным данным, к ним обращались больше тысячи человек, среди которых также узбеки и таджики. Они нуждались в документах для продления патента на два года, а киргизам были нужны договоры для продления пребывания в стране. Для всех «клиентов» оформляли регистрацию по месту пребывания.