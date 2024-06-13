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В Новосибирске в запертой квартире на Гоголя нашли мёртвую женщину

В Центральном районе Новосибирска в запертой квартире нашли труп женщины. Об этом сообщили в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Известно, что спасателей в дом по улице Гоголя вызвали соседи женщины. Они сообщили, что сибирячка не открывает дверь и не выходит на связь. Специалистам МАСС пришлось вскрывать дверь.

— Центральный район, улица Гоголя. Женщина не выходит на связь. Дверь заблокирована, доступ обеспечен. В квартире женщина без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».

Возраст сибирячки не сообщается. Тело женщины передали сотрудникам полиции. Точную причину смерти установит вскрытие.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске нашли мёртвым пропавшего 39-летнего мужчину. Редакция также писала о том, что в Новосибирске в микрорайоне «Хилокский» закрыли нелегальные кафе с мигрантами.

Егор САФРОНОВ.

несчастный случай