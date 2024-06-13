В Новосибирске в запертой квартире на Гоголя нашли мёртвую женщину

Известно, что спасателей в дом по улице Гоголя вызвали соседи женщины. Они сообщили, что сибирячка не открывает дверь и не выходит на связь. Специалистам МАСС пришлось вскрывать дверь.
— Центральный район, улица Гоголя. Женщина не выходит на связь. Дверь заблокирована, доступ обеспечен. В квартире женщина без признаков жизни, — говорится в сообщении группы «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» социальной сети «ВКонтакте».
Возраст сибирячки не сообщается. Тело женщины передали сотрудникам полиции. Точную причину смерти установит вскрытие.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске нашли мёртвым пропавшего 39-летнего мужчину. Редакция также писала о том, что в Новосибирске в микрорайоне «Хилокский» закрыли нелегальные кафе с мигрантами.
Егор САФРОНОВ.