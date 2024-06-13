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Под Новосибирском водителя осудили на 7 лет колонии за «пьяное» ДТП с гибелью человека

Суд в Карасуке приговорил к 7 годам колонии-поселения местного жителя, по чьей вине во время аварии на трассе погиб человек. Кроме этого после отбытия срока его на 3 года лишили водительских прав, а также он должен будет выплатить жене погибшего 1 млн. рублей.

Источник: AP 2023

Напомним, что авария произошла поздно вечером 15 сентября 2023 года. На дороге между Карасуком и селом Студеное столкнулись «ToyotaCarina» и «DaewooMatiz», в результате чего 51-летний водитель «Daewoo» погиб, а женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД установили, что виновником аварии стал 40-летний жительКарасука Евгений Филимонов, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В суде Филимонов вину признал полностью, пояснил, что события того дня он просто не помнит.

— Приговором суда Филимонов Е. признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, — рассказали в суде.

Также в пользу жены погибшего водителя «Daewoo» в осужденного взыскана компенсация морального вреда размере 955 000 рублей. Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.

Евгений БУЛГАКОВ.