Под Новосибирском водителя осудили на 7 лет колонии за «пьяное» ДТП с гибелью человека

Напомним, что авария произошла поздно вечером 15 сентября 2023 года. На дороге между Карасуком и селом Студеное столкнулись «ToyotaCarina» и «DaewooMatiz», в результате чего 51-летний водитель «Daewoo» погиб, а женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована.
Сотрудники ГИБДД установили, что виновником аварии стал 40-летний жительКарасука Евгений Филимонов, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
В суде Филимонов вину признал полностью, пояснил, что события того дня он просто не помнит.
— Приговором суда Филимонов Е. признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, — рассказали в суде.
Также в пользу жены погибшего водителя «Daewoo» в осужденного взыскана компенсация морального вреда размере 955 000 рублей. Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.
Евгений БУЛГАКОВ.