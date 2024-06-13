Под Новосибирском водителя осудили на 7 лет колонии за «пьяное» ДТП с гибелью человека

Суд в Карасуке приговорил к 7 годам колонии-поселения местного жителя, по чьей вине во время аварии на трассе погиб человек. Кроме этого после отбытия срока его на 3 года лишили водительских прав, а также он должен будет выплатить жене погибшего 1 млн. рублей.