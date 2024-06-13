Учителя и врачи под прицелом мошенников в Казахстане

Как следует из сообщения полиции ЗКО, в последнее время участились случаи посягательства со стороны интернет-мошенников в отношении врачей и преподавателей учебных заведений.
«Преступники, предварительно установив фото руководителя организации в приложениях WhatsApp* и Telegram, от их имени пишут работнику данной организации, что ему позвонят сотрудники Комитета национальной безопасности и необходимо исполнить их указания. Затем преступники звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении ими банковских операций по финансированию террористической деятельности. Используют поддельные документы», — рассказали в полиции.
Пользуясь растерянностью жертвы, мошенники склоняют перечислить имеющиеся на счетах деньги. А если их нет, взять кредит и перечислить на заранее приготовленный ими якобы безопасный счет. Затем эти деньги крадут.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.