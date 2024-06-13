Учителя и врачи под прицелом мошенников в Казахстане

«Преступники, предварительно установив фото руководителя организации в приложениях WhatsApp* и Telegram, от их имени пишут работнику данной организации, что ему позвонят сотрудники Комитета национальной безопасности и необходимо исполнить их указания. Затем преступники звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении ими банковских операций по финансированию террористической деятельности. Используют поддельные документы», — рассказали в полиции.