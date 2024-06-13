На красноярскую клинику, в которой умер ребенок, ранее жаловались

Напомним, что 12 июня в клинике «Лорри» скончался 7-летний мальчик после того, как его ввели в наркоз.
Оказалось, что это уже не первый инцидент. Так, в конце апреля на медцентр пожаловалась Дарья. Она рассказала, что ее сыну лечили зубы под наркозом. После процедуры мальчик чувствовал себя очень плохо:
«Плакал и жаловался на головную боль 2 часа. Приходил анестезиолог раза 4. И ушел вовсе. Нас он не проводил и не попрощался. Через 2 часа сын пришел более-менее в себя и мы собрались домой. Я пошла искать анестезиолога, но на ресепшен сказали, что он уже ушел».