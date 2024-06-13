На красноярскую клинику, в которой умер ребенок, ранее жаловались

«Плакал и жаловался на головную боль 2 часа. Приходил анестезиолог раза 4. И ушел вовсе. Нас он не проводил и не попрощался. Через 2 часа сын пришел более-менее в себя и мы собрались домой. Я пошла искать анестезиолога, но на ресепшен сказали, что он уже ушел».