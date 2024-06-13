Вертолет совершил жесткую посадку возле базы отдыха в Свердловской области

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу Первоуральска.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
12 июня возле базы отдыха «Светофор», которая располагается около поселка Билимбай Первоуральского городского округа, жесткую посадку совершил вертолет «Робинсон R44».
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу Первоуральска.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.