Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет совершил жесткую посадку возле базы отдыха в Свердловской области

12 июня возле базы отдыха «Светофор», которая располагается около поселка Билимбай Первоуральского городского округа, жесткую посадку совершил вертолет «Робинсон R44».

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Их доставили в больницу Первоуральска.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.