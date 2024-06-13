Мошенники получили от главного экономиста банка в Воронеже 1,5 млн рублей

В мае этого года главного экономиста одного из банка Воронежа заинтересовало объявление в телеграм-канале об инвестировании денежных средств, с которых можно получать пассивный доход. Девушка заполнила анкеты и пополнила свой букмекерский счет на 4890 рублей. Чуть позже с ней связался аналитик, который должен был помогать ей зарабатывать, и прислал жительнице Воронежа ссылку на сайт, в котором клиентка создала личный кабинет. Через несколько дней ей посоветовали пополнить счет, чтобы повышать ставки и выйти на торговый рынок. Девушка в своем банке оформила на себя кредит в 200 тысяч рублей и вложила в инвестиции.