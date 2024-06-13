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Мошенники получили от главного экономиста банка в Воронеже 1,5 млн рублей

24-летняя жительница Воронежа, работающая в финансовой сфере, сама попалась на уловки аферистов и перечислила мошенникам 1 404 890 рублей.

В мае этого года главного экономиста одного из банка Воронежа заинтересовало объявление в телеграм-канале об инвестировании денежных средств, с которых можно получать пассивный доход. Девушка заполнила анкеты и пополнила свой букмекерский счет на 4890 рублей. Чуть позже с ней связался аналитик, который должен был помогать ей зарабатывать, и прислал жительнице Воронежа ссылку на сайт, в котором клиентка создала личный кабинет. Через несколько дней ей посоветовали пополнить счет, чтобы повышать ставки и выйти на торговый рынок. Девушка в своем банке оформила на себя кредит в 200 тысяч рублей и вложила в инвестиции.

Проводя одну из сделок, помощник сообщил финансовой работнице, что она допустила ошибку и теперь ей придется заплатить убытки в 700 тысяч рублей. После оплаты этого «штрафа» девушка оформила очередной кредит на 500 тысяч рублей, чтобы вернуться в компанию и вернуть себе проценты с инвестиций.

Только когда на жительнице Воронежа висел кредит более, чем 1,4 млн рублей, она поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.