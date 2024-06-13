Прокуратура проверит состояние дороги после ДТП с автобусом в Пермском крае

Прокуратура в Пермском крае проведёт проверку состояния дороги после ДТП с перевернувшимся автобусом, сообщает надзорный орган.
Речь идёт о жёсткой аварии, которая произошла днём 12 июня на трассе Пермь — Березники. Автобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали 12 человек.
Как сообщает краевой надзорный орган, на месте происшествия работал работник прокуратуры Березников. Ведомство проверит и даст оценку соблюдения перевозчиком правил организации пассажирских перевозок, условия соблюдения законодательства по условиям труда и отдыха водителей.
«Кроме этого, выводы будут сделаны в части содержания и благоустройства участка дороги по которой следовал пассажирский автобус», — добавляет краевая прокуратура.
Если нарушения будут выявлены — надзорный орган примет меры реагирования. Ведомство также взяло на контроль проверку, которая проводится после ДТП правоохранительными оргнанами.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после аварии.