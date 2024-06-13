Чиновница из Минусинска обманула 4 сирот, забрав у них квартиры

Напомним, в Минусинске сироте мошенник вернул 900 тысяч рублей. За эту сумму он продал квартиру парня. А тому долгое время приходилось жить и работать в автосервисе этого «знакомого» за еду. Это другое дело, оно не связано с черным риелтором «дядей Игорем».