Чиновница из Минусинска обманула 4 сирот, забрав у них квартиры

Завершено расследование уголовного дела в отношении чиновницы о махинациях с сиротскими квартирами и черном риелторе «дяде Игоре» в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщили в прокуратуре.
Группа людей обманом забирала у сирот благоустроенные квартиры и селила их в бараке. 45-летняя сотрудница жилищного отдела городской администрации запугивала жертв, что жилье у них заберут за долги, а потом информацию передавала мошенникам, за это она получала деньги. Всего таким образом удалось обмануть четверых сирот.
Вину подозреваемая признала, сейчас она находится под домашним арестом.
«Уголовное дело в отношении двух риэлторов (соучастников обвиняемой) находится в производстве следствия, они содержатся под стражей по постановлению суда. Расследования — на контроле прокуратуры. Также продолжается расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении начальницы жилищного отдела администрации города», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, в Минусинске сироте мошенник вернул 900 тысяч рублей. За эту сумму он продал квартиру парня. А тому долгое время приходилось жить и работать в автосервисе этого «знакомого» за еду. Это другое дело, оно не связано с черным риелтором «дядей Игорем».