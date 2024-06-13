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В Новосибирске стая бродячих собак растерзала кота

Кота в Новосибирске растерзали собаки.

Источник: Сиб.фм

В Telegram-канале «ACT-54 Black» опубликовали кадры, на которых примерно пять агрессивных собак лают и бросаются на кота. Инцидент был замечен на пересечении улиц Никитина, Автогенной и Мичурина.

«Никто не знает, что за стая, откуда она и кому принадлежит. Могут ведь человека так загрызть», — рассказала очевидец.

Однако, как выяснилось, это был не единичный случай. Новосибирцы начали писать под постом о том, что собаки уже давно нападают на людей, которые живут рядом.

«На Автогенной очень много промзоны всякой, эти собаки десятилетиями раньше жили на территориях разных баз, складов, завода, и плодились — их видно, они даже похожи внешне», — рассказала подписчица канала.

Напомним, что в Новосибирской области подростка подозревают в убийстве собаки на глазах у детей.

несчастный случай