СМИ: под Киевом более суток горит промышленный объект

В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов.
«На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии… Ликвидация последствий продолжается уже более суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Бабеля».
В публикации заявляется, что пожар начался из-за «падения обломков». Как сообщили журналисты, на месте пожара работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.