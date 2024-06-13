Перевернулись на полном ходу: детали «страшной» аварии на трассе в Приморье

В Приморье за прошедшие двое суток в ДТП пострадали семеро детей. Одна из таких «страшных» аварий произошла на трассе в обход Уссурийска: легковой автомобиль с двумя несовершеннолетними съехал с дороги и перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Tg—канал (18+) полиции Приморья.
По данным Госавтоинспекции региона, на 652 км автодороги «Хабаровск — Владивосток» 33 — летний водитель автомобиля Mazda Biante, двигаясь в сторону села Глуховка, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
В результате происшествия травмы получили несовершеннолетние пассажиры: 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Установлено, что дети не были пристегнуты ремнем безопасности.
В Госавтоинспекции отметили, что 11 и 12 июня в Приморье произошло 98 автоаварий, из них: 78 — с материальным ущербом, 20 — с пострадавшими. 25 человек получили травмы, из них семь несовершеннолетних. Повреждено 186 транспортных средств.