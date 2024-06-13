Перевернулись на полном ходу: детали «страшной» аварии на трассе в Приморье

В Госавтоинспекции отметили, что 11 и 12 июня в Приморье произошло 98 автоаварий, из них: 78 — с материальным ущербом, 20 — с пострадавшими. 25 человек получили травмы, из них семь несовершеннолетних. Повреждено 186 транспортных средств.