В Каракалпакстане участники свадебного кортежа устроили бои без правил на машинах в борьбе за приз. Видео

Видео с автомобильными боями без правил распространилось в социальных сетях. По информации МВД Каракалпакстана, дело происходило 12 июня. Караван из девяти машин отправился из Нукуса в Кегелийский район, по дороге друзья жениха устроили настоящее автомобильное побоище за обещанный приз.
Правоохранители провели следственную работу и установили личности водителей, на них составлены административные протоколы, все автомобили, участвовавшие в гонке, отправлены на штрафную стоянку. Дело планируется направить в суд по уголовным делам.
Кроме того, каждому участнику побоища предстоят также траты на ремонт автомобилей, которые наверняка гораздо больше, чем обещанная награда.