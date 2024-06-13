В Каракалпакстане участники свадебного кортежа устроили бои без правил на машинах в борьбе за приз. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Каракалпакстане жених пообещал первому, кто приедет к дому его невесты, награду в 200 долларов. Как итог, участники свадебного кортежа разбили почти десять автомобилей марок Mercedes-Benz, Malibu и Gentra.