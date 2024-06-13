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В Каракалпакстане участники свадебного кортежа устроили бои без правил на машинах в борьбе за приз. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Каракалпакстане жених пообещал первому, кто приедет к дому его невесты, награду в 200 долларов. Как итог, участники свадебного кортежа разбили почти десять автомобилей марок Mercedes-Benz, Malibu и Gentra.

Видео с автомобильными боями без правил распространилось в социальных сетях. По информации МВД Каракалпакстана, дело происходило 12 июня. Караван из девяти машин отправился из Нукуса в Кегелийский район, по дороге друзья жениха устроили настоящее автомобильное побоище за обещанный приз.

Правоохранители провели следственную работу и установили личности водителей, на них составлены административные протоколы, все автомобили, участвовавшие в гонке, отправлены на штрафную стоянку. Дело планируется направить в суд по уголовным делам.

Кроме того, каждому участнику побоища предстоят также траты на ремонт автомобилей, которые наверняка гораздо больше, чем обещанная награда.