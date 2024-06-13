В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света

Электроэнергию отключили в Белгородском районе. Обесточены на время оказались поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, а также хутора Угрим и Водяной.