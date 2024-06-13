Минск атаковали крысы. Разбираемся, кто в этом виноват и что делать

Скопление крыс заметили вечером 11 июня в районе Немиги (зеленая зона неподалеку от Собора Сошествия Святого Духа). Видео было опубликовано в одном из пабликов в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Часть комментаторов шутила, мол, собрались три подружки на ул. Зыбицкую. Но большинство отреагировало негативно:
«Покажите любителям усыплять и травить дворовых котиков», «Уничтожают кошек из дворов. Логично, что больше будет крыс, мышей и инфекций, которые они переносят». Нашлись и такие комментарии: «В нашем дворе коты мирно сосуществуют с крысами. Потому как корма хватает даже ежам, воронам и чайкам» и «Коты никак проблему с грызунами не решат. Для них это развлечение. Только специалисты».
Последнее сообщение, к слову, от паблика, который предлагает услуги по дезинфекции и дератизации. (Орфография сообщений сохранена. — Прим. ред.).
За несколько дней до этого случая схожее по тематике видео появилось в TikTok. Зоозащитница из Минска показывает тушки мертвых мышей на асфальте придомовой территории.
— Тотально массово уничтожают котов, тратят бюджетные деньги, замуровывают в подвалах, ставят решетки наглухо, — звучит за кадром. — Крыс и мышей полно. Кто-то вступил, раздавил, ЖЭС не убирает. Душим котов, плодим крыс.
В конце видео женщина сама убирает труп и засыпает песком следы на плитке. Кадры выглядят, как минимум неприятно. Особенно, если учесть, что грызуны переносят много инфекционных заболеваний. Но есть весомое «Но!». Не все коты ловят крыс.
— С одной стороны, усатые-полосатые, действительно, сдерживающий фактор для грызунов, с другой — не все крысоловы, как и не все собаки гоняются за котами, — комментирует жительница дома № 5 по пр. Рокоссовского. — Проблема с грызунами в нашем дворе есть, и заявку на дератизацию подавали пару недель назад. Возможности 24/7 контролировать ситуацию у меня не было. Но, судя по тушкам мертвых мышей, которые появились спустя неделю, мероприятия проводили. Что касается «отстать от котиков» — у меня двоякое мнение на этот счет. С одной стороны, они никому ничего плохого не делают, хочется, чтобы из кормили и не обижали. С другой, хвостики могут болеть и заболевания переносить.
Но правда ли «душат котов»? Статистика, которую предоставила «Фауна города», говорит об обратном.
— В мае 2023-го было отловлено 182 кота, в мае 2024-го — 134, апрельские цифры обоих лет равны, — уточнила директор предприятия Тамара Цариковская.
Что на этот счет думают зоозащитники?
Если дать котикам «казачью вольницу», станет лучше? Прокомментировать ситуацию попросили главу Ассоциации зоозащитных организаций Оксану Давыденко.
— Мы за компромисс — животные не должны жить на улицах, им нужны приюты, а еще нужнее приучить (или привлекать) владельцев к ответственности за животных, — отвечает О. Давыденко. — Ловить не кошек, а владельцев, которые допускают самовыгул, выбрасывают животных и их приплод. Согласна с коллегой, про видео которой говорится в начале текста, что на отлов тратится госбюджет. Штрафы безответственных владельцев будут его пополнять. К вопросу, про крыс. К сожалению, прямая связка с сокращением котов есть. Огорчу еще больше — с крысами, а точнее на них, появляются и гамазовые клещи. Такая ситуация произошла, когда провели массовое уничтожение дворовых кошек. Но уже в 2009-м грызуны и их клещи заявили о себе. Об этом писала газета «СБ. Беларусь сегодня» («Дом вверх дном» от 29 октября 2009 г.). Более того, если с азартом изводить кошек в небольших городах, их места могут занять даже лисы, что повышает возможность заражения людей бешенством.
Что конкретно можно сделать?
О. Давыденко отмечает: предлагали оборудовать домики для котофеев в специально отведенных местах. — Такая практика есть в некоторых городах Беларуси, — уточняет зоозащитница. — Но это не поможет массово решить проблему, в том числе пока из Правил содержания (Проект которых был вынесен на обсуждение в 2019-м. — Прим. ред.) не будет исключен пункт про отлов кошек.
Ассоциация предлагает программу «Неотлов под опекой», которая поможет сократить численность бездомных животных. Одним из ее пунктов является обязательная кастрация и стерилизация животных. По сути, это как программа ОСВВ в России: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Последний пункт — в краткосрочном периоде, пока не найдут дома всем безнадзорным собакам и кошкам.
По сути, решение проблемы вырисовывается одно — регулировать число котофеев, но гуманно. И регулировать популяцию крыс с привлечением специально обученных людей. Кстати, о них. Редакция агентства «Минск-Новости» направила запрос в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии для уточнения информации по статистике проводимых дератизационных мероприятий. Будем держать вас в курсе дела.
Заявку на дератизацию можно подать через 115.бел, ее направят в ЖЭС, у которых, в свою очередь, заключены необходимые договора с санитарно-эпидемиологическими службами. Последние организуют проведение данных мероприятий.