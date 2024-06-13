Минск атаковали крысы. Разбираемся, кто в этом виноват и что делать

— Мы за компромисс — животные не должны жить на улицах, им нужны приюты, а еще нужнее приучить (или привлекать) владельцев к ответственности за животных, — отвечает О. Давыденко. — Ловить не кошек, а владельцев, которые допускают самовыгул, выбрасывают животных и их приплод. Согласна с коллегой, про видео которой говорится в начале текста, что на отлов тратится госбюджет. Штрафы безответственных владельцев будут его пополнять. К вопросу, про крыс. К сожалению, прямая связка с сокращением котов есть. Огорчу еще больше — с крысами, а точнее на них, появляются и гамазовые клещи. Такая ситуация произошла, когда провели массовое уничтожение дворовых кошек. Но уже в 2009-м грызуны и их клещи заявили о себе. Об этом писала газета «СБ. Беларусь сегодня» («Дом вверх дном» от 29 октября 2009 г.). Более того, если с азартом изводить кошек в небольших городах, их места могут занять даже лисы, что повышает возможность заражения людей бешенством.