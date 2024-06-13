В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран

Хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет оператора с 20 тыс. устройств из Китая, Турции, Испании, Польши и Эквадора. Действия были направлены против более чем 500 IP-адресов. Атака продолжалась около двух часов, ее удалось отразить.