В Гострудинспекции Башкирии сообщили новые подробности гибели работников стройки

По данным ведомства, 11 июня на объекте строительства административно-жилого комплекса на территории, ограниченной улицами Менделеева, Кувыкина и Бакалинской, в Кировском районе Уфы с высоты пятого этажа обрушился фасадный подъёмник. Из-за его падения произошел смертельным инцидент: 46-летний монтажник ООО «АДФ Групп» и 23-летний мастер строительно-монтажных работ ООО «СЗ “Гарантстройинвест” погибли на месте; 32-летний монтажник “АДФ-Групп” скончался в клинической больнице скорой медпомощи Уфы, куда его госпитализировали вместе с 31-летним мастером СМР “СЗ “Гарантстройинвест”, получившим тяжёлую травму.