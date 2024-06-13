Полиция Краснодара задержала мужчину, бросавшегося на журналистов

Конфликт между группой мужчин и журналистками случился после того, как возле одной из аптек одному мужчине стало плохо, и он лег там, где стоял. Компания на автомобиле едва не задавила мужчину, наехав ему на ногу. Журналисты вызвали скорую и полицию. В этот момент один из мужчин вышел из машины и стал угрожать корреспондентам.