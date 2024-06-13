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Полиция Краснодара задержала мужчину, бросавшегося на журналистов

Инцидент произошел на улице Красной 12 июня.

Конфликт между группой мужчин и журналистками случился после того, как возле одной из аптек одному мужчине стало плохо, и он лег там, где стоял. Компания на автомобиле едва не задавила мужчину, наехав ему на ногу. Журналисты вызвали скорую и полицию. В этот момент один из мужчин вышел из машины и стал угрожать корреспондентам.

Сотрудники краснодарской полиции установили личность мужчины, нарушившего общественный порядок. Им оказался 41-летний житель одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Составлен протокол о мелком хулиганстве. Мужчине грозит административный арест на срок до 15 суток. Сегодня, 13 июня, нарушителя доставят в суд для рассмотрения собранного материала.