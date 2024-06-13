«Коммерсантъ» раскрыл детали ареста генерала Шамарина

Как сообщал Следственный комитет, Шамарин подозревается в получении взятки с апреля 2016 по октябрь 2023 года от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной в 36 млн руб. “за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство”. 22 мая он был задержан, а затем арестован. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве.