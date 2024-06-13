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Экс-главе Госкоммолодежи Башкирии изберут меру пресечения

Сегодня, 13 июня, Советский районный суд Уфы изберет меру пресечения экс-главе Госкоммолодежи Башкирии Яне Гайдук. Ее обвиняют в превышении полномочий.

«На неопределенный срок я возможно перестану выходить на связь», — написала она в своих соцсетях.

Яна Гайдук напомнила, уже больше года идет расследование уголовного дела, где раньше она проходила как свидетель. Но 10 июня изменили ее статус и статью.

«Теперь я привлекаюсь как обвиняемый по ст. 286 ч.3 УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет».

добавила экс-чиновник.

Яна Гайдук объяснила, что дело касается Йешлек хауса — Дома молодежи и добровольцев РБ, который появился в 2021 году.

«Руководство республики выделило красивейшее здание в центре Уфы — объект культурного наследия “Дом Костерина”. И это было началом новой молодежной политики. Этот стартовый этап шел под моим руководством, как председателя Государственного комитета по молодежной политике. Была задача на создание нового, современного и содержательного. Готовых рецептов не было. Но задача была выполнена», — написала она.

Позже в республике по примеру Йешлек хауса начали открывать похожие центры. Яна Гайдук рассказывает, что ее обвиняют в нарушении прав и интересов граждан, интересы общества и государства, с причинением тяжких последствий.

«Каких? Изменился облик и конструктив здания? Нет, бережно была сохранена вся история и архитектура. Внутри с ним что-то не так? Нет, это современный молодежный центр. Ущемлены интересы граждан? Нет, это точка притяжения молодых ребят, общественных молодежных организаций и волонтеров всех возрастов», — считает экс-глава комитета.