Экс-главе Госкоммолодежи Башкирии изберут меру пресечения

«На неопределенный срок я возможно перестану выходить на связь», — написала она в своих соцсетях.
Яна Гайдук напомнила, уже больше года идет расследование уголовного дела, где раньше она проходила как свидетель. Но 10 июня изменили ее статус и статью.
«Теперь я привлекаюсь как обвиняемый по ст. 286 ч.3 УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет».
Яна Гайдук объяснила, что дело касается Йешлек хауса — Дома молодежи и добровольцев РБ, который появился в 2021 году.
«Руководство республики выделило красивейшее здание в центре Уфы — объект культурного наследия “Дом Костерина”. И это было началом новой молодежной политики. Этот стартовый этап шел под моим руководством, как председателя Государственного комитета по молодежной политике. Была задача на создание нового, современного и содержательного. Готовых рецептов не было. Но задача была выполнена», — написала она.
Позже в республике по примеру Йешлек хауса начали открывать похожие центры. Яна Гайдук рассказывает, что ее обвиняют в нарушении прав и интересов граждан, интересы общества и государства, с причинением тяжких последствий.
«Каких? Изменился облик и конструктив здания? Нет, бережно была сохранена вся история и архитектура. Внутри с ним что-то не так? Нет, это современный молодежный центр. Ущемлены интересы граждан? Нет, это точка притяжения молодых ребят, общественных молодежных организаций и волонтеров всех возрастов», — считает экс-глава комитета.