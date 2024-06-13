Экс-главе Госкоммолодежи Башкирии изберут меру пресечения

«Руководство республики выделило красивейшее здание в центре Уфы — объект культурного наследия “Дом Костерина”. И это было началом новой молодежной политики. Этот стартовый этап шел под моим руководством, как председателя Государственного комитета по молодежной политике. Была задача на создание нового, современного и содержательного. Готовых рецептов не было. Но задача была выполнена», — написала она.