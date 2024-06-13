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Троих брестчан задержали за работу на наркомаркет

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители задержали трех наркозакладчиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В поле зрения сотрудников наркоконтроля попали трое брестчан 24−27 лет. Как выяснили правоохранители, накануне молодые люди в Кобринском районе забрали оптовую партию психотропа — около 1 кг альфа-PVP. Потом они поехали в Дрогичинский район, где разложили по тайникам не менее 400 г вещества. Оставшуюся часть спрятали в арендованном гараже в Бресте. Все запрещенные вещества изъяты.

«Молодые люди признались, что откликнулись на предложение о преступном заработке в мессенджере. Неизвестный пообещал им полную безопасность и непривлечение к уголовной ответственности при задержании. Они поработали на наркомаркет менее двух недель, так и не получив свою первую зарплату», — рассказали подробности в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.