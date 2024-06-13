Жительница Башкирии нашла в огороде снаряд времен Гражданской войны

О случившемся женщина сразу сообщила в экстренные службы. Как проинформировал в своих соцсетях глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев, ржавым металлическим предметом, похожим на гильзу, длиной 30 см, диаметром 7 см, оказался артиллерийский снаряд времен Гражданской войны калибром 76 мм.
«На место прибыли взрывотехники из ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. Были проведены взрывные работы. Пострадавших нет. Таким образом, в результате оперативного реагирования на сигнал об обнаружении подозрительного предмета были проведены необходимые мероприятия по обследованию, идентификации и обезвреживанию взрывоопасного объекта, что позволило предотвратить возможные негативные последствия», — подчеркнул глава района.