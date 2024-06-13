Жительница Башкирии нашла в огороде снаряд времен Гражданской войны

«На место прибыли взрывотехники из ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Хозяйка дома эвакуировалась самостоятельно. Были проведены взрывные работы. Пострадавших нет. Таким образом, в результате оперативного реагирования на сигнал об обнаружении подозрительного предмета были проведены необходимые мероприятия по обследованию, идентификации и обезвреживанию взрывоопасного объекта, что позволило предотвратить возможные негативные последствия», — подчеркнул глава района.