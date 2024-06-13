Спор из-за дочки обернулся трагедией: молодую мать из Башкирии до смерти избил бывший муж

Во время ссоры Руслан усадил Диану в свою машину, где они продолжили ругаться. В какой-то момент мужчина вышел из себя и набросился на бывшую жену — он сильно ее избил. После побоев девушка перестала подавать признаки жизни. Кажется, уже тогда Руслан сразу понял, что натворил. Он стал звонить в полицию и поехал в больницу, надеясь на спасение Дианы, но было уже поздно. В пути машину остановили сотрудники правоохранительных органов. Они констатировали смерть девушки.