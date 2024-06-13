Спор из-за дочки обернулся трагедией: молодую мать из Башкирии до смерти избил бывший муж

В Чекмагушевском районе Башкирии 33-летний Руслан [имена здесь и далее — изменены] до смерти избил бывшую жену — 25-летнюю Диану. Трагедии предшествовал конфликт из-за их общего ребенка. «КП-Уфа» рассказывает подробности случившегося.
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СЕМЬЯ
Руслан и Диана узаконили свои отношения в 2022 году — к этому времени у девушки уже был сын (сейчас мальчику пять лет). Через несколько месяцев у новоиспеченных супругов родилась дочка. В самом начале семейной жизни у пары все было хорошо. В своих соцсетях они публично признавались друг другу в любви.
— Благодарю Бога, что он [муж] рядом. Люблю тебя, мой Руслан, — писала Диана.
— Mнe ничeгo нe надo, прoстo хοчу, чтοбы οнa былa рядом. Люблю тебя, моя любимая жена, — отвечал Руслан.
Но семейная идиллия продлилась недолго — пара развелась уже в сентябре 2023 года. Как «КП-Уфа» рассказала подруга девушки Кристина, в браке Руслан поднимал руку на Диану. В итоге отношения закончились разводом. Причем мужчина смог оставить право на воспитание маленький дочки за собой, но ее мать была с этим не согласна. Она воспитывала старшего сына и хотела, чтобы дочь так же жила с ней. Этот конфликт и стал причиной трагедии.
НОЧЬ ТРАГЕДИИ
За несколько часов до трагедии, вечером 9 июня, Диана сама позвонила Руслану из-за полуторагодовалой дочки.
— Диана начала звонить бывшему мужу, просила увидеть дочь, а когда он ей отказал, то она перешла на оскорбления. После чего она дала ему свой адрес, он приехал, и они начали ругаться, дело дошло до рукоприкладства, — рассказала «КП-Уфа» подруга Дианы Кристина.
Во время ссоры Руслан усадил Диану в свою машину, где они продолжили ругаться. В какой-то момент мужчина вышел из себя и набросился на бывшую жену — он сильно ее избил. После побоев девушка перестала подавать признаки жизни. Кажется, уже тогда Руслан сразу понял, что натворил. Он стал звонить в полицию и поехал в больницу, надеясь на спасение Дианы, но было уже поздно. В пути машину остановили сотрудники правоохранительных органов. Они констатировали смерть девушки.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Руслана задержали на месте происшествия и отвезли в Следственный комитет. Там против него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что на допросах мужчина не мог сдержать слез и клялся, что не хотел такого исхода.
— В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передали в СК РБ.
Сын и дочь Дианы сейчас пока находятся у бабушки с дедушкой. С кем и где в дальнейшем будут жить дети, пока неизвестно.
Родные и близкие покойной скорбят о ней и вспоминают добрым словом.
— Она была моей лучшей подругой, доброй и отзывчивой, всегда помогала в трудную минуту, — сказала «КП-Уфа» Кристина. — С трудом смогла смириться с тем, что ее больше нет…
Известно, что мать Дианы является муниципальным депутатом и общественницей, а также возглавляет в районе Общество башкирских женщин. Кроме того, у нее есть медаль «Материнская слава». Ее вручают матерям, которые воспитывают пятерых и более детей.