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Фура с белорусом за рулем рассыпалась на части после жесткого ДТП в Австрии

В Австрии после ДТП с участием двух фур белорусского дальнобойщика доставили в больницу на вертолете.

Источник: добровольная пожарная дружина коммуны Мариахоф

Фура с 23-летним белорусским водителем-дальнобойщиком за рулем буквально рассыпалась на части после жесткого ДТП в Австрии с участием еще одной фуры. Как сообщает полиция коммуны Ноймаркт в австрийской земле Штирия, ДТП случилось 10 июня. Из-за него федеральная трасса была закрыта для транспорта на несколько часов.

По предварительным данным, причиной столкновения лоб в лоб двух сочлененных фур могла стать мокрая после дождя дорога и состояние шин белорусского полуприцепа. Как итог — машины в кювете и полностью повреждены.

Белорусского водителя доставил в больницу для обследования спасательный вертолет. При таком жестком ДТП водителям повезло, у них легкие травмы. Но на ДТП выезжали шесть пожарных машин, которые ликвидировали утечку горючих жидкостей.

Оба водителя прошли тест на алкоголь, который в каждом случае оказался отрицательным, сообщили в полиции.