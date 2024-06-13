Фура с белорусом за рулем рассыпалась на части после жесткого ДТП в Австрии

Фура с 23-летним белорусским водителем-дальнобойщиком за рулем буквально рассыпалась на части после жесткого ДТП в Австрии с участием еще одной фуры. Как сообщает полиция коммуны Ноймаркт в австрийской земле Штирия, ДТП случилось 10 июня. Из-за него федеральная трасса была закрыта для транспорта на несколько часов.