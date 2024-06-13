Избиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт

10 июня в дежурную часть обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в парке, его избили неизвестные. В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль.
Оперативники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю установили всех участников конфликта и доставили в отдел полиции для разбирательства. Сообщается, что пятеро из них оказались гражданами одной из стран Центральной Азии и находились на территории РФ незаконно. В отношении нелегальных мигрантов составлены соответствующие административные материалы.
«Ленинским районным судом в отношении четверых иностранцев принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в центр временного содержания иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Материалы еще по одному нелегалу переданы в следственный орган для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.
В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых — несовершеннолетние.
В отношении всех участников составлены протоколы за нарушение общественного порядка и нахождение в состоянии опьянения.