15-летний подросток из Карелии сообщил о минировании аэропорта в Иркутске

Сообщение о минировании аэровокзала в Иркутске поступило в апреле. Тогда 15-летний школьник рассказал правоохранителям, что неизвестный человек оставил в здании аэропорта взрывное устройство. Полиция оперативно проверила информацию, она оказалась ложной. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
— Личность звонившего установили достаточно быстро. Подросток признался и рассказал, что играл по сети в компьютерные игры, во время которых между ним и другим игроком произошел конфликт, — поделились правоохранители.
Желая навредить знакомому, представившись другим именем, подросток позвонил в справочную международного аэропорта Иркутска и поведал о минировании. Теперь заведено уголовное дело. Максимальное наказание по статье о ложном сообщении — пять лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Улан-Удэ принял самолет рейсом «Москва-Иркутск». Воздушному судну пришлось сесть в соседней авиагавани из-за сильного тумана.