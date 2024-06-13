15-летний подросток из Карелии сообщил о минировании аэропорта в Иркутске

Сообщение о минировании аэровокзала в Иркутске поступило в апреле. Тогда 15-летний школьник рассказал правоохранителям, что неизвестный человек оставил в здании аэропорта взрывное устройство. Полиция оперативно проверила информацию, она оказалась ложной. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.