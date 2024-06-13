На Дону нетрезвый мотоциклист без прав спровоцировал ДТП

Вчера днем в Белокалитвенском районе 25-летний водитель, управляя мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке, не имеющий права управления транспортом, не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль. Об этом сообщает отдел пропаганды ГАИ Ростовской области.