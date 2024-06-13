Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону нетрезвый мотоциклист без прав спровоцировал ДТП

С травмами он доставлен в больницу, в его крови обнаружен алкоголь.

Вчера днем в Белокалитвенском районе 25-летний водитель, управляя мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке, не имеющий права управления транспортом, не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль. Об этом сообщает отдел пропаганды ГАИ Ростовской области.

— В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Также установлено, что в его крови обнаружен алкоголь в 0,098 промилле.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.