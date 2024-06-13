В Новосибирске эвакуировали рыбака с сердечным приступом с необитаемого острова

72-летний рыбак приплыл порыбачить на остров «Кораблик» ещё 10 июня. Однако у пенсионера случился сердечный приступ. Мужчина надеялся, что лекарство, которое он выпил, ему поможет, но остановилось всё хуже.
«Так продолжалось до сегодняшнего дня, лекарства закончились, а силы вернуться не появились, — рассказали в пресс-службе Муниципальной Аварийно-спасательной службы. — Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС. Мужчину и его имущество эвакуировали в расположение АСО “Западный”, вызвали бригаду врачей скорой помощи для осмотра, так как у мужчины сердечное заболевание и есть риск сердечного приступа».
Рыбаку сделали ЭКГ и только после этого отпустили домой. Спасатели попросили пенсионера больше так не рисковать жизнью ради любимого хобби.
Напомним, ранее спасатели МАСС вытаскивали из сливного бачка той-терьера: у собаки после водных процедур застряла в решётке лапа.