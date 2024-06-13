В Новосибирске эвакуировали рыбака с сердечным приступом с необитаемого острова

«Так продолжалось до сегодняшнего дня, лекарства закончились, а силы вернуться не появились, — рассказали в пресс-службе Муниципальной Аварийно-спасательной службы. — Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС. Мужчину и его имущество эвакуировали в расположение АСО “Западный”, вызвали бригаду врачей скорой помощи для осмотра, так как у мужчины сердечное заболевание и есть риск сердечного приступа».