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В Новосибирске эвакуировали рыбака с сердечным приступом с необитаемого острова

Новосибирские спасатели провели эвакуацию рыбака, который трое суток просидел на острове «Кораблик»: у мужчины случился сердечный приступ, и он уже отчаялся получить помощь.

Источник: РИА "Новости"

72-летний рыбак приплыл порыбачить на остров «Кораблик» ещё 10 июня. Однако у пенсионера случился сердечный приступ. Мужчина надеялся, что лекарство, которое он выпил, ему поможет, но остановилось всё хуже.

«Так продолжалось до сегодняшнего дня, лекарства закончились, а силы вернуться не появились, — рассказали в пресс-службе Муниципальной Аварийно-спасательной службы. — Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС. Мужчину и его имущество эвакуировали в расположение АСО “Западный”, вызвали бригаду врачей скорой помощи для осмотра, так как у мужчины сердечное заболевание и есть риск сердечного приступа».

Рыбаку сделали ЭКГ и только после этого отпустили домой. Спасатели попросили пенсионера больше так не рисковать жизнью ради любимого хобби.

Напомним, ранее спасатели МАСС вытаскивали из сливного бачка той-терьера: у собаки после водных процедур застряла в решётке лапа.

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