Омские салоны маскировали проституцию под массаж

В Омске сотрудники УМВД России по Омской области совместно со спецназом «СОБР» Управления Росгвардии провели успешную операцию по раскрытию сети салонов, организовавших занятие проституцией под видом массажных услуг.
По данным следствия, 53-летний житель Омска зарегистрировал юридическое лицо и арендовал два нежилых помещения на улицах Масленникова и Конева. Вместе с пятью женщинами-администраторами он организовал салоны с яркими названиями, где под видом массажа оказывались сексуальные услуги. В результате оперативной работы полиции, направленной на пресечение преступлений против общественной нравственности, стало известно, что подозреваемые привлекли к незаконной деятельности не менее шести девушек. Их официально оформили как массажисток, но фактически они за денежное вознаграждение предоставляли сексуальные услуги.
Организаторы установили графики работы, систему оплаты труда, включающую поощрения и взыскания, и обеспечили доступ к Интернету. Всем участникам организованной группы предъявили обвинения по статьям 35 ч. 3, 241 ч. 2 п. «а», и 240 ч. 3 УК РФ. Главному организатору суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста, а пятерым его сообщникам — подписку о невыезде и надлежащем поведении.