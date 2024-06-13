Омские салоны маскировали проституцию под массаж

По данным следствия, 53-летний житель Омска зарегистрировал юридическое лицо и арендовал два нежилых помещения на улицах Масленникова и Конева. Вместе с пятью женщинами-администраторами он организовал салоны с яркими названиями, где под видом массажа оказывались сексуальные услуги. В результате оперативной работы полиции, направленной на пресечение преступлений против общественной нравственности, стало известно, что подозреваемые привлекли к незаконной деятельности не менее шести девушек. Их официально оформили как массажисток, но фактически они за денежное вознаграждение предоставляли сексуальные услуги.