Новосибирца, стрелявшего у бара «Элтон», отправили в колонию

13 июня вынесли приговор Кириллу Луковкину, стрелявшему из травматического оружия у входа в бар «Элтон». Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, мужчина лишь частично признал свою вину.
— Обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия). Признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, — написали в пресс-службе.
— Подсудимый вину признавал частично. С обстоятельствами произошедшего был согласен, но пояснял, что умысла на хулиганство и неуважение к обществу у него не было, — добавили в ведомстве.
После оглашения приговора Луковкина взяли под стражу. Решение суда еще не вступило в законную силу.
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