Новосибирца, стрелявшего у бара «Элтон», отправили в колонию

13 июня вынесли приговор Кириллу Луковкину, стрелявшему из травматического оружия у входа в бар «Элтон». Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, мужчина лишь частично признал свою вину.

— Обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия). Признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, — написали в пресс-службе.

Инцидент произошел 17 октября 2023 года примерно в 01:00. Кирилл Луковкин хотел припугнуть двух сотрудников бара и одного гостя заведения. Мужчина выстрелил из травматического оружия два раза в асфальт и раз в воздух. Одна из пуль попала в ногу рядом стоящего человека, но серьезных травм не нанесла.