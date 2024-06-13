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Новосибирца, стрелявшего у бара «Элтон», отправили в колонию

Нарушителя взяли под стражу в зале суда.

Источник: AP 2023

13 июня вынесли приговор Кириллу Луковкину, стрелявшему из травматического оружия у входа в бар «Элтон». Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, мужчина лишь частично признал свою вину.

— Обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия). Признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, — написали в пресс-службе.

Инцидент произошел 17 октября 2023 года примерно в 01:00. Кирилл Луковкин хотел припугнуть двух сотрудников бара и одного гостя заведения. Мужчина выстрелил из травматического оружия два раза в асфальт и раз в воздух. Одна из пуль попала в ногу рядом стоящего человека, но серьезных травм не нанесла.

— Подсудимый вину признавал частично. С обстоятельствами произошедшего был согласен, но пояснял, что умысла на хулиганство и неуважение к обществу у него не было, — добавили в ведомстве.

После оглашения приговора Луковкина взяли под стражу. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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