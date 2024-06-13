В Мозырском районе мальчик получил ожоги при розжиге костра

12 июня в 14.27 спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2015 года рождения, полученными в результате загорания на нем одежды при розжиге костра с использованием ЛВЖ. Инцидент произошел на территории частного домовладения в пос. Шестовичи Мозырского района Гомельской области по ул. Центральной.



Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.