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В Мозырском районе мальчик получил ожоги при розжиге костра

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе мальчик получил ожоги при розжиге костра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

12 июня в 14.27 спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами мальчика 2015 года рождения, полученными в результате загорания на нем одежды при розжиге костра с использованием ЛВЖ. Инцидент произошел на территории частного домовладения в пос. Шестовичи Мозырского района Гомельской области по ул. Центральной.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

несчастный случай