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Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Подозреваемые в выращивании крупной партии конопли задержаны в Крыму. Об этом сообщает МВД России со ссылкой на отдел информации и общественных связей МВД по РК.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе обследования стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой», — говорится в сообщении.

По информации полиции, в культивировании наркосодержащих растений подозревают двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет.

«По предварительным данным, они нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали вблизи одной из трасс Советского района наркоплантацию», — уточняют в МВД по Республике Крым.

Подельники высадили семена на грядки. Когда ростки взошли, укрыли их пленкой.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.