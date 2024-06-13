Крупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

«В ходе обследования стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой», — говорится в сообщении.
По информации полиции, в культивировании наркосодержащих растений подозревают двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет.
«По предварительным данным, они нашли дикорастущий куст конопли, с которого собрали семена, а после организовали вблизи одной из трасс Советского района наркоплантацию», — уточняют в МВД по Республике Крым.
Подельники высадили семена на грядки. Когда ростки взошли, укрыли их пленкой.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
В начале июня были задержаны подозреваемые в организации нарколаборатории в Симферопольском районе. Там производили наркотические средства в особо крупном размере.