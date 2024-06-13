В Новосибирске суд прекратил дело экс-замдиректора спортшколы об использовании поддельного диплома

Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении заместителя директора ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И. П. Брайчева» Екатерины Мехед (Диденко). Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Мехед стало известно 15 ноября 2023 года. По данным прокуратуры, при трудоустройстве в спортшколу она предоставила работодателю заведомо поддельный диплом о высшем образовании.
Как сообщается, она занимала вышеуказанную должность до 30 ноября 2023-го, пока трудовой договор не был расторгнут по инициативе работника.
В результате суд постановил прекратить уголовное дело и уголовное преследование Екатерины Мехед и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей.
«Установлен срок для уплаты штрафа — в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске прекращены уголовные дела в отношении директора пансионата для пожилых людей и в отношении экс-руководителя АО «Кудряшовское» об ущербе природе на 3 млрд рублей.