Красноярскому школьнику грозит тюрьма за ложное сообщение об акте терроризма

Выяснилось, что за происходящим стоял ученик этой школы — в мессенджере школьник опубликовал сообщение с просьбой позвонить в учреждении и предупредить о минировании. На просьбу, за которую полагалось вознаграждение в 1000 рублей, откликнулся один из участников чата и сделал звонки. По словам самого обвиняемого, на противозаконный шаг он пошел из-за того, что не подготовился к контрольной и решил сорвать учебный процесс.