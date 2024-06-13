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В Приангарье осудили двух мужчин за вымогательство, угон и похищение

Двух жителей Иркутской области в возрасте 34 и 43 лет осудили за вымогательство, похищение человека, угон и причинение тяжкого вреда здоровью, от которого потерпевший умер.

Источник: AP 2023

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В октябре 2022 года обвиняемые похитили двух мужчин, 35 и 67 лет, чтобы установить похитителя и покупателя лошади, принадлежавшей одному из подсудимых. Похищенных вывезли в лес в Осинском районе и избили, а также изрезали ножами. При этом требовали признаться и отдать им миллион рублей. 67-летнего мужчину, которого они считали покупателем лошади, облили бензином и подожгли. Мужчина скончался. Обвиняемые угнали его автомобиль, но были задержаны по горячим следам и помещены под стражу.

Вину свою обвиняемые признали частично. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на 16 и 17 лет, с отбыванием в колонии строгого режима. Также с обвиняемых взыскана компенсация морального вреда в сумме девять миллионов рублей.