В Приангарье осудили двух мужчин за вымогательство, угон и похищение

В октябре 2022 года обвиняемые похитили двух мужчин, 35 и 67 лет, чтобы установить похитителя и покупателя лошади, принадлежавшей одному из подсудимых. Похищенных вывезли в лес в Осинском районе и избили, а также изрезали ножами. При этом требовали признаться и отдать им миллион рублей. 67-летнего мужчину, которого они считали покупателем лошади, облили бензином и подожгли. Мужчина скончался. Обвиняемые угнали его автомобиль, но были задержаны по горячим следам и помещены под стражу.