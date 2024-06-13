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Пенсионерка и двое парней пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

Виновник аварии не пропустил микроавтобус при повороте налево.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель Toyota врезался в миркоавтобус с пассажирами. Пострадали трое человек, включая двоих детей, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 13 мая на улице Павла Морозова. Водитель Toyota Prius двигался в сторону улицы Выставочной и при повороте налево не предоставил преимущество маршрутке № 73. «ГАЗель» попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП трое пассажиров автобуса получили травмы. Пострадавшими оказались 76-летняя пенсионерка, а также 18-летний и 17-летний подростки. Характер и степень тяжести травм не уточняется.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.