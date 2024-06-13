Пенсионерка и двое парней пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

В Хабаровске водитель Toyota врезался в миркоавтобус с пассажирами. Пострадали трое человек, включая двоих детей, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 13 мая на улице Павла Морозова. Водитель Toyota Prius двигался в сторону улицы Выставочной и при повороте налево не предоставил преимущество маршрутке № 73. «ГАЗель» попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП трое пассажиров автобуса получили травмы. Пострадавшими оказались 76-летняя пенсионерка, а также 18-летний и 17-летний подростки. Характер и степень тяжести травм не уточняется.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.