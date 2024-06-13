Пенсионерка и двое парней пострадали в ДТП с маршруткой в Хабаровске

Авария произошла утром 13 мая на улице Павла Морозова. Водитель Toyota Prius двигался в сторону улицы Выставочной и при повороте налево не предоставил преимущество маршрутке № 73. «ГАЗель» попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось.