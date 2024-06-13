Пермяки сообщили об ожогах, полученных детьми в автобусе № 14

Пермяки сообщили в соцсетях об ожогах, которые получил дети в автобусе № 14.
Информация с фото появилась в телеграм-канале 12 июня вечером.
«Будьте осторожны и берегите детей от увечий в пермских автобусах! Батареи раскалённые. У одного ребёнка ожог второй степени, у другого — первой!» — написали родители, прикрепив к сообщению фото.
На кадрах видно, что у одного ребёнка розовое пятно на ноге, а у второго — повреждён верхний слой кожи, как бывает, когда лопается волдырь.
«По ситуации на 11.00 13 июня официального обращения по этому поводу ни в департамент транспорта, ни перевозчику не поступало, — рассказали в дептрансе. — Контроль за техническим состоянием автобуса осуществляет перевозчик. Ему направлена информация для профилактической проверки технического состояния автобусов. Обращаем внимание, что все пассажиры общественного транспорта при приобретении билета (физического или электронного) страхуются от несчастных случаев. Если что-то произошло в салоне автобуса или трамвая, человек может обратиться к перевозчику для получения страховой выплаты».
Контакты перевозчиков можно найти на здесь.