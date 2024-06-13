Пермяки сообщили об ожогах, полученных детьми в автобусе № 14

«По ситуации на 11.00 13 июня официального обращения по этому поводу ни в департамент транспорта, ни перевозчику не поступало, — рассказали в дептрансе. — Контроль за техническим состоянием автобуса осуществляет перевозчик. Ему направлена информация для профилактической проверки технического состояния автобусов. Обращаем внимание, что все пассажиры общественного транспорта при приобретении билета (физического или электронного) страхуются от несчастных случаев. Если что-то произошло в салоне автобуса или трамвая, человек может обратиться к перевозчику для получения страховой выплаты».