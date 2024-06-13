Молнии подожгли несколько зданий в столице Приангарья и окрестностях Байкала

В среду на территории Приангарья бушевала непогода — ливни сопровождались грозами. При этом молнии подожгли несколько объектов в столице региона и в сельской местности.
Накануне, около 17 часов, очевидцы сообщили в пожарную часть о возгорании в результате удара молнии двухэтажного гаража в селе Сахюрта Ольхонского района. Огонь распространился на площадь 54 «квадрата». Специалистам удалось справиться с пожаром за 40 минут, проинформировали в региональном управлении МЧС.
Через два часа после этого пожара — вскоре после 19:00 по местному времени — стало известно о пожаре на улице Розы Люксембург в Иркутске. Здесь горело нежилое кирпичное здание на площади примерно полтора десятка квадратных метров. Специалисты оперативно ликвидировали огонь. «По предварительной версии, причиной пожара стал удар молнии», — уточнили в главке.