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Задержаны еще два участника банды Басаева за нападение на военных РФ в 1999 году

Силовики задержали еще двух участников вооруженной банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на военнослужащих РФ в октябре 1999 года. Об этом 13 июня сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

В ходе нападения от рук банды в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики погибли 15 военнослужащих, 28 получили ранения различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что совместно со Следственным комитетом (СК) сформирована доказательная база участия в преступлении жителей Тюменской области 46-летнего Алимгиреева Муртазали и 55-летнего Кадрашова Алимхана.

Фигуранты доставлены в отделы СК, где им предъявлено обвинение по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Участвовал в боевых действиях в Абхазии (1992−1993 годы) и Чечне (1994−1996 годы). Организовал теракт в Буденновске, ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.

ФСБ
СК