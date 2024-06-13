Задержаны еще два участника банды Басаева за нападение на военных РФ в 1999 году

В ходе нападения от рук банды в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики погибли 15 военнослужащих, 28 получили ранения различной степени тяжести.
В ведомстве отметили, что совместно со Следственным комитетом (СК) сформирована доказательная база участия в преступлении жителей Тюменской области 46-летнего Алимгиреева Муртазали и 55-летнего Кадрашова Алимхана.
Фигуранты доставлены в отделы СК, где им предъявлено обвинение по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов. Участвовал в боевых действиях в Абхазии (1992−1993 годы) и Чечне (1994−1996 годы). Организовал теракт в Буденновске, ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.