Задержаны еще два участника банды Басаева за нападение на военных РФ в 1999 году

Фигуранты доставлены в отделы СК, где им предъявлено обвинение по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.