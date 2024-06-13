Глава предприятия вступил в картельный сговор о ремонте дорог в Иркутске

Глава одного из предприятий по ремонту автомобильных дорог в Иркутске, заключил неофициальную сделку с конкурентом. Благодаря этому 58-летний предприниматель смог одержать победу на аукционе по муниципальному контракту, а в дальнейшем получить более 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, полиции и прокуратуре Иркутской области.
— Куйбышевский районный суд областного центра вынес приговор по этому уголовному делу. Директора организации признали виновным по статье об ограничении конкуренции, — пояснили правоохранители.
По решению суда уже бывший руководитель дорожной службы приговорен к трем годам условно и такому же испытательному сроку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту свалки на берегу реки Ушаковки в Иркутске. СМИ сообщали, что на береговую линию вывозят мусор и биологические отходы.