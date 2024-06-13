Глава предприятия вступил в картельный сговор о ремонте дорог в Иркутске

Глава одного из предприятий по ремонту автомобильных дорог в Иркутске, заключил неофициальную сделку с конкурентом. Благодаря этому 58-летний предприниматель смог одержать победу на аукционе по муниципальному контракту, а в дальнейшем получить более 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, полиции и прокуратуре Иркутской области.