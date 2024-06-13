Водитель, насмерть сбивший двух девочек под Волгоградом, раскаялся

Установлено, что 12 июня 21-летний водитель, который управлял автомобилем ВАЗ-2121 «Нива» в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 14-летних девочек. ДТП случилось на улице Советской примерно в 22.00. От полученных травм подростки скончались на месте.