«Несчастный случай произошел»: руководство красноярской клиники прокомментировало смерть мальчика во время лечения

По предварительной версии следствия, накануне ребенок вместе с матерью приехал в частный многопрофильный медицинский центр, оказывающий стоматологические услуги. Семья не из краевого центра — к детскому врачу они прибыли из Большемуртинского района. Школьнику необходимо было пролечить зубы и провести чистку, а все процедуры собирались провести под наркозом. Отмечается, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анестезиолог принял решение, что противопоказания для этой процедуры у ребенка отсутствуют.