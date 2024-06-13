«Несчастный случай произошел»: руководство красноярской клиники прокомментировало смерть мальчика во время лечения

Руководство красноярской клиники «Лорри» прокомментировало «Комсомольской правде — Красноярск» смерть семилетнего мальчика во время лечения. Напомним, жуткая трагедия произошла накануне, 12 июня. Медицинские процедуры юному пациенту должны были провести «во сне».
По предварительной версии следствия, накануне ребенок вместе с матерью приехал в частный многопрофильный медицинский центр, оказывающий стоматологические услуги. Семья не из краевого центра — к детскому врачу они прибыли из Большемуртинского района. Школьнику необходимо было пролечить зубы и провести чистку, а все процедуры собирались провести под наркозом. Отмечается, что мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анестезиолог принял решение, что противопоказания для этой процедуры у ребенка отсутствуют.
Однако в ходе лечения состояние мальчика резко ухудшилось. Анестезиолог и бригада скорой помощи пытались реанимировать малыша, однако спасти его не удалось.
Наш корреспондент приехала в клинику и поговорила с ее руководством.
— Я понимаю, по какому вы поводу. Сейчас мы готовим документы, которые запрашивают. Росздравнадзор ждет ответа, и Следственный комитет ждет, что я прямо сейчас сделаю копии. Мы дадим потом ответ. Ну действительно несчастный случай произошел, — говорит наш собеседник.
Пока в стоматологии думают, что трагедия связана с состоянием ребенка, потому что он был «непростой» (в краевой прокуратуре подтвердили, что мальчик был инвалидом — примечание редакции).
— Назначена врачебная комиссия. Сейчас мы должны сделать правильные вещи, как раз тоже в интересах ребенка, чтобы предоставить документы всем, — сообщили в стоматологии.
— Чтобы ответить на вопрос «Почему так случилось?», наверное, нужно время. Ну, медицина, история такая, — подытожил наш собеседник.
Следователи уже изъяли из медицинского центра всю необходимую документацию, а также препараты, использованные при проведении процедур.
Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося.