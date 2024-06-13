Приморский СК возбудил дело после гибели рабочего при установке баннера

Следственный комитет Приморского края инициировал уголовное дело после инцидента, в результате которого двоих рабочих ударило током во время монтажа рекламного баннера, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкоме края.
Согласно данным следствия, 13 июня во время работ при установке вывески на рекламную конструкцию на улице Новикова в Арсеньеве, двое рабочих — братья 44 и 47 лет — получали травмы из-за удара электрическим током. Старший брат скончался от полученных травм, младший получил серьезные повреждения.
На месте происшествия был проведен осмотр, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося и выясняется, кто может быть виноват в трагедии.
Напомним, в середине мая от удара током погиб подросток. Трагедия произошла на перегоне станции Угловая — Пост 13 Дальневосточной железной дороги. Парень поднявшийся на цистерну грузового поезда, чтобы перебраться через железнодорожный состав, задел электропровод, получив удар электрической дугой. Спасти пострадавшего не удалось.