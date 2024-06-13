Приморский СК возбудил дело после гибели рабочего при установке баннера

Согласно данным следствия, 13 июня во время работ при установке вывески на рекламную конструкцию на улице Новикова в Арсеньеве, двое рабочих — братья 44 и 47 лет — получали травмы из-за удара электрическим током. Старший брат скончался от полученных травм, младший получил серьезные повреждения.