Мошенники «продают» билеты на матч Суперкубка России в Волгограде

Билеты еще не поступили в продажу.
Волгоград примет еще одно крупное спортивное мероприятие. 13 июля в городе-герое Суперкубок России разыграют «Зенит» и ФК «Краснодар».
На футбольном празднике уже пытаются заработать аферисты. В Интернете появились фейковые сайты, которые копируют настоящие сервисы по продаже билетов.
На подобных ресурсах предложения начинаются от 2 тысяч рублей за место. При этом на таких сайтах обещают прислать билет не сразу, а за 7 дней до начала игры.
В прошлом году билеты на стадион, где разыгрывали Суперкубок, начали продавать за 2,5 недели до стартового свистка. Их стоимость была от 700 рублей.
В Российском футбольном союзе отметили, что пока билеты на матч Суперкубка официально приобрести нельзя.
«О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», — добавили в РФС.