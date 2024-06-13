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Мошенники «продают» билеты на матч Суперкубка России в Волгограде

Злоумышленники пытаются обмануть футбольных болельщиков.

Билеты еще не поступили в продажу.

Волгоград примет еще одно крупное спортивное мероприятие. 13 июля в городе-герое Суперкубок России разыграют «Зенит» и ФК «Краснодар».

На футбольном празднике уже пытаются заработать аферисты. В Интернете появились фейковые сайты, которые копируют настоящие сервисы по продаже билетов.

На подобных ресурсах предложения начинаются от 2 тысяч рублей за место. При этом на таких сайтах обещают прислать билет не сразу, а за 7 дней до начала игры.

В прошлом году билеты на стадион, где разыгрывали Суперкубок, начали продавать за 2,5 недели до стартового свистка. Их стоимость была от 700 рублей.

В Российском футбольном союзе отметили, что пока билеты на матч Суперкубка официально приобрести нельзя.

«О времени начала встречи и старте билетной программы будет объявлено дополнительно», — добавили в РФС.