В вертолете, разбившемся под Екатеринбургом, была известная дизайнер Дворникова

— У меня часто спрашивают: «А как вы не боитесь летать?». А у меня встречный вопрос: «А вы не боитесь ездить на машине?». Это куда опаснее. А «там» наверху нет гаишников, нет пьяных убийц со встречки, — писала в соцсетях Анжелика Сагдутдинова.