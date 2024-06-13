В вертолете, разбившемся под Екатеринбургом, была известная дизайнер Дворникова

В вертолете Robinson R44, разбившемся в лесу под поселком Билимбай вечером 12 июня, был бизнесмен Игорь Чистовский и подруга его жены, дизайнер Эльнара Дворникова. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в больнице Первоуральска, состояние женщины остается крайне тяжелым. Игорь Чистовский находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести.
Частный вертолет, принадлежащий бизнесмену и его супруге Анжелике Сагдутдиновой, совершил жесткую посадку вблизи базы отдыха «Светофор». По словам друзей семьи, пара не занималась продажей прогулок на Robinson R44.
— Игорь занимается продажей шин. У Анжелики — туристический бизнес. У них четверо маленьких детей, — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи.
Транспортная прокуратура организовала проверку. Возможно, полет не был согласован.
— Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в ведомстве.
В социальных сетях семья часто показывала фото и видео путешествий на вертолете. Например, на север Урала. Сама Анжелика рассказывала подписчикам, что училась управлять вертолетом в 2014 году.
— У меня часто спрашивают: «А как вы не боитесь летать?». А у меня встречный вопрос: «А вы не боитесь ездить на машине?». Это куда опаснее. А «там» наверху нет гаишников, нет пьяных убийц со встречки, — писала в соцсетях Анжелика Сагдутдинова.
На момент публикации связаться с родственниками пострадавших не удалось.