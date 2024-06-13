Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пуховичском районе при пожаре в дачном доме пострадал пенсионер

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре в дачном доме пострадал пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

12 июня в 21.03 спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1952 года рождения. Мужчина пострадал 11 июня в результате пожара в дачном доме на территории садового товарищества «Янтарь-82» возле д. Колеюги Пуховичского района Минской области.

Причина пожара устанавливается.

пожары