В Пуховичском районе при пожаре в дачном доме пострадал пенсионер

12 июня в 21.03 спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами пенсионера 1952 года рождения. Мужчина пострадал 11 июня в результате пожара в дачном доме на территории садового товарищества «Янтарь-82» возле д. Колеюги Пуховичского района Минской области.



Причина пожара устанавливается.