Из-за нашествия хищников в Красноярске ввели особый режим

В Красноярске из-за нашествия медведей, которые стали активно выходить к людям прямо в черте города, ввели режим повышенной готовности. Такие меры были приняты после нескольких случаев появления косолапых не только в районах дачных участков, но и в черте города. Почему так активизировались медведи, насколько они опасны, и где еще видели животных, узнавал корреспондент krsk.aif.ru.
Никто не пострадал
Последний случай с появлением медведя в городской черте наделал много шума, вызвал настоящую тревогу и заставил власти ввести в Красноярске режим повышенной готовности в целях безопасности людей.
Это произошло 5 июня. Хищник забежал на территорию Академии биатлона и с легкостью проломив металлический забор, пробежал по дорожкам, где занимались дети.
Зверя зафиксировала камера наружного наблюдения. Видео короткое, так что понять, куда дальше побежал зверь, невозможно. Важно, что он не бросился на детей и тренеров, которые в это время проводили занятия.
От лап медведя никто не пострадал, но во избежание несчастных случаев учреждение временно закрывали и приостановиливали тренировочный процесс на трассах.
Однако гораздо сложнее принять подобные меры в эко-парке «Гремячая грива», который примыкает к Академии и привлекает туристов со всего региона.
«К сожалению, мы не можем закрыть доступ на территорию Гремячей гривы — у нас нет забора и ворот. Но не рекомендуем гулять там или тренироваться. Дополнительно сообщим о ситуации с хищником, где он сейчас мы не знаем!», — такое объявление появилось в соцсетях эко-парка.
Вынужденный отстрел
Такое поведение опасных хищников стало причиной введения в столице края режима повышенной готовности. Это значит, что группы, состоящие из полицейских и инспекторов Минэкологии, должны постоянно патрулировать город.
Если медведь начал проявлять агрессию, угрожая жизни людей, у них есть право застрелить опасного хищника. Это вынужденный отстрел, который позволит избежать трагедии. Даже после того, как медведя отпугнуть и заставить уйти в лес, он может вернуться снова и даже нападать на охотников. Такие случаи нередки.
В октябре прошлого года с разницей в четыре дня в Красноярске видели медведей. Один, скорее всего подросток, бегал по аллее городского кладбища Бадалык, который расположен в микрорайоне Солнечный, где поблизости нет леса. Возможно неподалеку могла быть медведица, предположили тогда специалисты и порекомендовали в тот день кладбище не посещать.
Спустя два дня, 22 октября, другой медведь был замечен в Железнодорожном районе на улице Копылова. Хищник бродил между домами № 15 и № 21.
Во время прогулки зверь напугал компанию гуляющих людей, которые в панике спасались в ближайшем подъезде. Затем хищник переместился на улицу Борисова, где тоже бегал возле подъездов, а потом гулял по железнодорожным путям. Как рассказывал очевидцы, медведь молодой, не крупный, однако это не уменьшает опасность при столкновении с ним.
Как правило, хищников привлекают стихийные свалки, а потому красноярцев просят ответственно относиться к утилизации отходов.
Хозяин тайги не спрашивает разрешения у человека, где ему появляться. С начала лета хищников видели и в других районах края. В Игарке 4 июня жители сообщили полиции, что по улицам разгуливали два медведя, правда, поиски зверей ни к чему не привели. Скорее всего, хищники вернулись в свою привычную среду обитания.
Следы косолапого 5 июня видели и в национальном парке «Шушенский бор» вблизи Журавлиной горки, где тоже любят бывать туристы.
«Медведь — опасное и непредсказуемое животное и лучший способ остаться в безопасности — избежать встречи с ним», — советуют специалисты заповедника и просят посетителей быть осторожными и внимательными.
Загрыз насмерть
Трагических встреч с хищником, которые привели к смерти в Красноярском крае немало. В 2021 году корреспондент krsk.aif.ru рассказал о трагедии, которая произошла в природном парке «Ергаки», где медведь задрал 16-летнего подростка.
Юноша, которого звали Макс, подрабатывал тем, что помогал туристам носить грузы, доставлял продукты и все необходимое из ближайшего населенного пункта.
21 июня стал последним днем его жизни. На тропе он встретился с медведем-людоедом, который его загрыз.
Второй жертвой хищника мог стать и гид туристической группы Егор. Вместе с коллегой он отправился на поиски подростка. Не найдя юношу и возвращаясь назад, столкнулись с тем же медведем. Одному из парней удалось убежать, Егора спас ножик, которым он отбивался от зверя. Израненный, он все-таки добрался до лагеря.
«Ликвидировать медведя удалось только утром, при этом зверь не боялся вооруженных людей и тоже выслеживал охотников. Бросился на одного из них, но был убит прямо в прыжке», — рассказал директор природного парка «Ергаки» Игорь Грязин корреспонденту krsk.aif.ru.
Как стало известно, 11 июня этого года Ермаковский районный суд приговорил 34-летнего директора туристической компании «Альптрек», где погибший 16-летний подросток работал «шерпом», к двум годам условно.
Мужчина вину не признал и пытался доказать, что это несчастный случай, но следствие установило, что юношу не ознакомили с правилами перемещения по природному парку. К тому же у него не было средств защиты от диких животных.
Так есть ли возможность спастись от лап и зубов опасного зверя при встрече с ним?
Специалисты Шушенского бора советуют не шуметь на дороге, не оставлять остатки еды на маршрутах и ни в коем случае не подходить к останкам животных.
По мнению госинспектора Минэкологии Красноярского края по минусинской группе районов Сергея Гущина, туристам нужно иметь отпугивающие средства: перцовые баллончики, аэрозоли. А также свистки, которые используют болельщики.
«При встрече с хищником можно встать во весь рост, поднять над головой рюкзак, чтобы казаться выше. Не убегать, а медленно отступать на безопасное расстояние. Остатки еды нужно сжигать и не хранить в палатках. В лагерях нужно создавать шум, предупреждая хищника и ходить по тропам группами. Однако стопроцентной гарантии, что это остановит медведя, если он захочет напасть на человека, дать нельзя», — говорит инспектор.
«Как только к нам поступает звонок на номер “112” от жителей края, что в каком-то районе появился опасный хищник, наши диспетчеры тут же сообщают в полицию и охотоведам, которые дежурят круглосуточно. Сотрдники правоохранительных органов принимают решение о дальнейших действиях», — рассказали в экстренной службе «112».