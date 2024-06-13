Из-за нашествия хищников в Красноярске ввели особый режим

«К сожалению, мы не можем закрыть доступ на территорию Гремячей гривы — у нас нет забора и ворот. Но не рекомендуем гулять там или тренироваться. Дополнительно сообщим о ситуации с хищником, где он сейчас мы не знаем!», — такое объявление появилось в соцсетях эко-парка.