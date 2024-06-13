Петербуржец сдал полиции взрывчатку и патроны находящегося на лечении отца

Утром 12 июня в полицию Красносельского района обратился 41-летний местный житель. Он добровольно сдал правоохранителям взрывчатку и патроны своего отца, который находится на длительном стационарном лечении. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Стражи правопорядка провели экспертизу. Боеприпасы оказались спортивно-охотничьими патронами к спортивным винтовкам. Их насчитали 210 штук. Еще девять патронов признали самодельными, а в одной из упаковок обнаружили тротиловую шашку, — уточнило ведомство.
После добровольной сдачи арсенала полицейские возбудили уголовное дело по первой части статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ). Расследование инцидента продолжается.
К слову, в начале июня этого года обвинение по аналогичной статье предъявили другому петербуржцу. По версии следствия, мужчина приобрел и хранил самодельный самозарядный пистолет, а также патроны к нему. А в марте в одном из ресторанов на Московском проспекте выстрелил из него в своего знакомого из-за долга в пять миллионов рублей. После этого горожанину предъявили еще одно обвинение — по статье об убийстве.