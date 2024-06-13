Петербуржец сдал полиции взрывчатку и патроны находящегося на лечении отца

К слову, в начале июня этого года обвинение по аналогичной статье предъявили другому петербуржцу. По версии следствия, мужчина приобрел и хранил самодельный самозарядный пистолет, а также патроны к нему. А в марте в одном из ресторанов на Московском проспекте выстрелил из него в своего знакомого из-за долга в пять миллионов рублей. После этого горожанину предъявили еще одно обвинение — по статье об убийстве.