Пьяный маршрутчик перевозил пассажиров в Минске

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров, задержали в Минске, сообщили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Водитель маршрутного такси перевозил пассажиров по маршруту Минск — Михановичи. На улице Маяковского его остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов.
Правоохранители почувствовали от мужчины запах алкоголя и доставили на освидетельствование, результаты которого показали 1,07 промилле. Водитель свою вину отрицать на стал и признался, что употреблял спиртное.
На видео, опубликованном в Telegram-канале УГАИ, мужчина пояснил, что алкоголь у него в организме остаточный. Он рассказал, что накануне выпил 350 грамм коньяка.
На 58-летнего водителя составили административные протоколы, транспортное средство задержано.
«Помимо ответственности для водителя, правоохранителями дана правовая оценка действиям должностных лиц организации перевозчика», — говорится в сообщении.