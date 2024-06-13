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Пьяный маршрутчик перевозил пассажиров в Минске

В организме водителя выявили 1,07 промилле алкоголя, он свою вину отрицать не стал и признался, что употреблял спиртные напитки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров, задержали в Минске, сообщили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель маршрутного такси перевозил пассажиров по маршруту Минск — Михановичи. На улице Маяковского его остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов.

Правоохранители почувствовали от мужчины запах алкоголя и доставили на освидетельствование, результаты которого показали 1,07 промилле. Водитель свою вину отрицать на стал и признался, что употреблял спиртное.

На видео, опубликованном в Telegram-канале УГАИ, мужчина пояснил, что алкоголь у него в организме остаточный. Он рассказал, что накануне выпил 350 грамм коньяка.

На 58-летнего водителя составили административные протоколы, транспортное средство задержано.

«Помимо ответственности для водителя, правоохранителями дана правовая оценка действиям должностных лиц организации перевозчика», — говорится в сообщении.